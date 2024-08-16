“Я русский со мной бог”: у Дніпрі школярка публікує провокаційні відео в TikTok

Школярка з Дніпра розповсюджує в соцмережах відео з провокаційним вмістом.
Серед її “контенту” можна знайти дует з російським військовим та танці під пісні російського співака-путініста “Шамана”.
“Веселощі” відбуваються в компанії однолітків, які й знімають дівчину на камеру.
Користувачі мережі обурені поведінкою дівчини та закликають батьків школярки звернути на неї увагу.
Читайте також:
Автор:
До початку повномасштабного вторгнення цей міст хотіли реконструювати, оскільки він…
У Новомосковському районі спалахнула природна пожежа.
У Дніпрі стає більше мурахоїдів.
У Кривому Розі затримали нелегала з Азербайджану.