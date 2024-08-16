“Я русский со мной бог”: у Дніпрі школярка публікує провокаційні відео в TikTok

Школярка з Дніпра записує відео під російські пісні.

Школярка з Дніпра розповсюджує в соцмережах відео з провокаційним вмістом.

Серед її “контенту” можна знайти дует з російським військовим та танці під пісні російського співака-путініста “Шамана”.

“Веселощі” відбуваються в компанії однолітків, які й знімають дівчину на камеру.

Користувачі мережі обурені поведінкою дівчини та закликають батьків школярки звернути на неї увагу.

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