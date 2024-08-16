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  • “Я русский со мной бог”: у Дніпрі школярка публікує провокаційні відео в TikTok

“Я русский со мной бог”: у Дніпрі школярка публікує провокаційні відео в TikTok

Сьогодні 17:51
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Школярка з Дніпра записує відео під російські пісні.

Новости Днепра про

Школярка з Дніпра розповсюджує в соцмережах відео з провокаційним вмістом.

Серед її “контенту” можна знайти дует з російським військовим та танці під пісні російського співака-путініста “Шамана”.

“Веселощі” відбуваються в компанії однолітків, які й знімають дівчину на камеру.

Користувачі мережі обурені поведінкою дівчини та закликають батьків школярки звернути на неї увагу. 

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