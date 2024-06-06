Історія розкішного особняка у центрі Дніпра: від гімназії та меблевого складу до інституту

Незвичайна старовинна будівля на вулиці Володимира Мономаха привертає увагу своїм монументальним фасадом, колонами та великими вікнами. Колись це було одним із навчальних закладів міста – жіночою гімназією ім. Нестілей.

Журналісти dnepr.info дізналися незвичайну історію будівлі на вулиці Мономаха.

Триповерховий будинок був побудований у 1910 році на ділянці, що належала подружжю Івану та Юлії Нестелям. Спочатку подружжя жило в більш скромному будинку. Але після своєї смерті у 1909 році вдова Юлія Нестель заповідала місту ділянку на вулиці в центрі міста та великий капітал з умовою, що майно не може бути продано, а на ділянці міська влада має побудувати жіночий навчальний заклад.

Міська Дума вирішила збудувати гімназію, а проект її розробив міський архітектор Дмитро Скоробогатов.

У гімназії дівчата вивчали слово Боже, мови: латину, німецьку, французьку, фізику, історію, географію, вчилися малювати та танцювати. Але останні предмети були за бажанням. Після закінчення гімназії дівчатка могли навчатися далі, але вже платно.

Під час Другої світової війни будинок зумів зберегти свій «профіль». Більше того, до нього було переведено ще одну жіночу гімназію. У 1916 року тут працювала канцелярія, і були основні аудиторії Педагогічних курсів, а ще через рік розпочала роботу лабораторія експериментальної педагогіки.

Пізніше будинок став місцем, де гризли граніт науки студенти Катеринославського вищого інституту. Тут було відкрито робітничий факультет, факультет соціального виховання, працювало кілька різних гуртків.

1935 року в будівлі «оселилася» Обласна вища сільськогосподарська школа. Під час окупації міста «гімназія Нестелей» стала меблевим складом, куди німці звозили меблі із порожніх квартир містян.

Після Другої світової війни будівля була передана Державному університету. Згодом воно перейшло інституту природокористування та екології НАН України. Нині будівля є пам’яткою архітектури. У ньому досі збереглася унікальна ліпнина на стелі та колони в деяких кімнатах.

фото: Н. Ліштва, О. Волок

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