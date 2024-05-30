ТОП-10 фактів про Червоний Камінь у Дніпрі, які ви могли не знати: намитий берег, сяючий фонтан та сад на 8 га

Жилмасив Червоний Камінь – один із найпопулярніших у Дніпрі. Він, як і набережна, був намито на березі річки на початку 1970-х років. Червоний Камінь є одним із перших житлових масивів міста.

Журналісти dnepr.info зібрали цікаві факти про цей житловий масив.

Першу дев’ятиповерхівку на масиві заклали у січні 1971 року. Для будівництва будинків намили 4 кілометри берега у Діївських плавнях. Передбачалося, що частина плавнів стане гідропарком. Але ідею продати не вдалося.

Перші поселення тут з’явилися ще до заснування Катеринослава. Тут була Новокодацька фортеця.

Спочатку хотіли його назвати «Діївський», потім «Петровський». Сам масив мав бути значно більшим і складатися з трьох мікрорайонів: «Червоний Камінь», «Комунар» та «Парус». Але в результаті кожен із мікрорайонів став повноцінним житловим масивом, а загальна назва не прижилася.

Назва «Червоний Камінь» походить від колишнього кар’єру, де добували червоний граніт.

Навколо знаменитого кар’єру було розбито сад «Червоний Камінь». На той час він став символом житлового масиву. Його площа становила 8 га.

Центр кар’єру раніше прикрашав фонтан «Ювілейний». У ньому було 200 струменів, 140 з яких били на висоту до 7 метрів, 60 піднімалися вгору на 30 метрів. Вечорами на фонтані включалося декоративне підсвічування.

Сам кар’єр – символ району з’явився у 1930-х роках. У ньому видобували граніт, але до початку 1950-х його почало затоплювати водою і видобуток зупинили. Згодом вода повністю затопила кар’єр. За деякими даними, глибина водоймища – понад 10 метрів.

На місці, де зараз стоять будинки, магазини, дитячі майданчики раніше були болота та гори промислових відвалів. Будівництва житлового масиву тривало 5 років.

1974 року тут звели другий за рахунком 16-ти поверховий будинок у місті. Пізніше за таким же принципом збудували будинки на Перемозі-3 та Перемозі-6.

Також на Червоному Камені відкрився другий у місті «Універсам», де можна було купити все: від молока до іграшок.

фото: Ю. Савенков, А. Костюк, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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