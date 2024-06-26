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  • Авто заглохло по дорозі до лікарні: у Дніпровському районі поліціянт допоміг непритомному чоловіку

Авто заглохло по дорозі до лікарні: у Дніпровському районі поліціянт допоміг непритомному чоловіку

Сьогодні 20:45
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У Дніпровському районі області поліцейський допоміг жінці довезти непритомного батька до лікарні.

Новости Днепра про Авто заглохло по дорозі до лікарні: у Дніпровському районі поліціянт допоміг непритомному чоловіку

Поліцейський офіцер громади, який 25 червня патрулював територію Солонянської громади Дніпровського району, помітив на узбіччі дороги жінку, яка прохала про допомогу. З’ясувалося, що її батькові стало зле і жінка повезла його до лікарні, однак дорогою їхній автомобіль зламався.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, дізнавшись, що трапилось, поліцейський не залишився осторонь і швидко доставив непритомного чоловіка до лікарні. Менше ніж за 10 хвилин хворому вже надавали кваліфіковану допомогу лікарі. Зараз його стан стабільний.

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Новости Днепра про Авто заглохло по дорозі до лікарні: у Дніпровському районі поліціянт допоміг непритомному чоловікуУкраїнська

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