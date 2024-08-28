Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Авто вибухом закинуло на дах: з’явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

Авто вибухом закинуло на дах: з’явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

Сьогодні 13:10
просмотров

З'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі.

Новости Днепра про Авто вибухом закинуло на дах: з'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

У середу, 28 серпня, ворог знову завдав удару по Кривому Рогу. Цілили в мирне населення. Ракета поцілила по цивільному об’єкту, повідомили в ДСНС.

Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби. Рятувальники проводять обстеження території.

Новости Днепра про Авто вибухом закинуло на дах: з'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

Наразі відомо про вісім людей, які поранені через ворожий удар у Кривому Розі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

У лікарню в стані середньої тяжкості госпіталізували чоловіків – від 29 до 64 років, постраждали 54-річна жінка і 18-річний хлопець, вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені також багатоповерхівки, 12 автівок, сталася пожежа. У місті пошкоджений гаражний кооператив.

Розгорнутий міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Адреса – Героїв Підпільників 36а (СШ №17).

Новости Днепра про Авто вибухом закинуло на дах: з'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

Пошуково-рятувальна операція триває. 

Новости Днепра про Авто вибухом закинуло на дах: з'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

Вибух був таким сильним, що автівки позакидувало на дах. 

Новости Днепра про Авто вибухом закинуло на дах: з'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

Читайте також:

Новости Днепра про Авто вибухом закинуло на дах: з'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людейУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Коли місто у жалобі, ворог знову атакує”: у Кривому Розі поцілили ракетою по цивільному об’єкту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:28
    “Коли місто у жалобі, ворог знову атакує”: у Кривому Розі поцілили ракетою по цивільному об’єкту

    У Кривому Розі знову пролунав вибух.

    На Дніпропетровщині чоловік підірвав себе гранатою в автівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    На Дніпропетровщині чоловік підірвав себе гранатою в автівці

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік підірвав себе гранатою.

    На Дніпропетровщині чоловік під час риболовлі потонув разом з автомобілем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:49
    На Дніпропетровщині чоловік під час риболовлі потонув разом з автомобілем

    На Дніпропетровщині трагічно загинув чоловік.

    До трьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Вчора 18:35
    До трьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу

    Пошукова операція триває.

    Наверх