Авто вибухом закинуло на дах: з’явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі, де постраждало 8 людей

З'явилися фото з місця ракетного удару в Кривому Розі.

У середу, 28 серпня, ворог знову завдав удару по Кривому Рогу. Цілили в мирне населення. Ракета поцілила по цивільному об’єкту, повідомили в ДСНС.

Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби. Рятувальники проводять обстеження території.

Наразі відомо про вісім людей, які поранені через ворожий удар у Кривому Розі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

У лікарню в стані середньої тяжкості госпіталізували чоловіків – від 29 до 64 років, постраждали 54-річна жінка і 18-річний хлопець, вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені також багатоповерхівки, 12 автівок, сталася пожежа. У місті пошкоджений гаражний кооператив.

Розгорнутий міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Адреса – Героїв Підпільників 36а (СШ №17).

Пошуково-рятувальна операція триває.

Вибух був таким сильним, що автівки позакидувало на дах.

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