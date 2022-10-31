“Авто для ЗСУ“: шахраї в соцмережах обманюють українців

Поліцейські затримали 35-річного жителя міста Узин, який у соціальних мережах видавав себе за бійця ЗСУ, зібрав та привласнив гроші на автомобіль для ЗСУ.

За даними досудового слідства, фігурант розміщував у соціальних мережах пости від нібито бійця, який воює на фронті, розміщував фотографії нібито обстріляного російськими окупантами автомобіля та просив у громадян грошову допомогу на придбання нового пікапа для українських захисників.

Свої пости зловмисник розміщував у групах популярних соціальних мереж. Жодного підтвердження, на що витрачені гроші, він не надавав. Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). Максимальне покарання за цією статтею – 3 роки позбавлення волі.

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