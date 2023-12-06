Автівки перетворились на човни: у Дніпрі неподалік ДЗМО утворилося “море”

У Дніпрі на вулиці Деревлянській утворилося невеличке “море”.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Як з’ясувалося, причина – прорив труби неподалік.
Легкові авто насилу пересуваються вулицею, тому краще поки обирати інший маршрут.
На місці вже працюють комунальні служби – ліквідувати аварію мають найближчим часом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі виникли проблеми з водою, зокрема, через цей прорив.
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Александра Лучка
Автор:
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