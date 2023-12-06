Автівки перетворились на човни: у Дніпрі неподалік ДЗМО утворилося “море”

Але є нюанс - у ньому не поплаваєш.

У Дніпрі на вулиці Деревлянській утворилося невеличке “море”.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Як з’ясувалося, причина – прорив труби неподалік.

Легкові авто насилу пересуваються вулицею, тому краще поки обирати інший маршрут.

На місці вже працюють комунальні служби – ліквідувати аварію мають найближчим часом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі виникли проблеми з водою, зокрема, через цей прорив.

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