Автівки наче кораблі: у Дніпрі на Перемозі посеред дороги утворилося море (ВІДЕО)

Дніпро трохи підтопило.

У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі після пекельної спеки пішов довгоочікуваний дощ. Злива була такої сили, що за двадцять хвилин деякі райони затопило. Зокрема, на ж/м Перемога посеред дороги утворилося море.

Автівки, яким не пощастило опинитися в епіцентрі негоди пливуть, наче кораблі. Деякі з машин вимушені зупинитися.

Тим часом перехожі рятуються від зливи як можуть. У Дніпрі помітили людину, яка йшла з величезною пляжною парасолькою.

Читайте також:

Українська

Автор: