Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Автівки наче кораблі: у Дніпрі на Перемозі посеред дороги утворилося море (ВІДЕО)

Автівки наче кораблі: у Дніпрі на Перемозі посеред дороги утворилося море (ВІДЕО)

Сьогодні 17:16
просмотров

Дніпро трохи підтопило.

У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі після пекельної спеки пішов довгоочікуваний дощ. Злива була такої сили, що за двадцять хвилин деякі райони затопило. Зокрема, на ж/м Перемога посеред дороги утворилося море. 

Автівки, яким не пощастило опинитися в епіцентрі негоди пливуть, наче кораблі. Деякі з машин вимушені зупинитися. 

Тим часом перехожі рятуються від зливи як можуть. У Дніпрі помітили людину, яка йшла з величезною пляжною парасолькою. 

Читайте також:

Новости Днепра про Автівки наче кораблі: у Дніпрі на Перемозі посеред дороги утворилося море (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі відреставрували рідкісну дерев’яну автівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:22
    У Дніпрі відреставрували рідкісну дерев’яну автівку

    Раритетну автівку зібрали в Дніпрі.

    У Дніпрі на Робочій помітили раритетний паровоз (фото)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Дніпрі на Робочій помітили раритетний паровоз (фото)

    У Дніпрі між житловими кварталами стоїть старовинний паровоз.

    У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту

    У Дніпрі відновили рух трамваїв на проспекті Богдана Хмельницького.

    Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

    Історія річки Самара нерозривно пов'язана із козаками. На її берегах…

    Наверх