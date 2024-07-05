Автівки наче кораблі: у Дніпрі на Перемозі посеред дороги утворилося море (ВІДЕО)

У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі після пекельної спеки пішов довгоочікуваний дощ. Злива була такої сили, що за двадцять хвилин деякі райони затопило. Зокрема, на ж/м Перемога посеред дороги утворилося море.
Автівки, яким не пощастило опинитися в епіцентрі негоди пливуть, наче кораблі. Деякі з машин вимушені зупинитися.
Тим часом перехожі рятуються від зливи як можуть. У Дніпрі помітили людину, яка йшла з величезною пляжною парасолькою.
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