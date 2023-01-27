Аварія на водогоні: чотири міста Дніпропетровської області залишилися без води

Без водопостачання залишилися мешканці Павлограда, Тернівки, Першотравенська та Синельникового. Про це повідомляють на Facebook Тернівського житлово-комунального підприємства.
Подача води для мешканців Тернівки здійснюватиметься в аварійному режимі із резервуарів 28 січня з 08:00 до 10:00.
На Павлоград вода також подаватиметься з резервуарів.
У Першотравенську технічну воду підвозитимуть за графіком:
Читайте також:
Автор:
Збройним силам Україні для проведення наступальних операцій потрібно від 300…
У Дніпра ракетний удар зруйнував медзаклад.
Лівобережна частина Дніпра почала інтенсивно забудовуватися близько півстоліття тому. Тепер…
У Дніпрі демонтували незаконний паркувальний майданчик.