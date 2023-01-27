Аварія на водогоні: чотири міста Дніпропетровської області залишилися без води

У п'ятницю, 27 січня, у місті Синельникове сталася аварія на магістральному трубопроводі водоводу «Дніпро – Західний Донбас».

Без водопостачання залишилися мешканці Павлограда, Тернівки, Першотравенська та Синельникового. Про це повідомляють на Facebook Тернівського житлово-комунального підприємства.

Подача води для мешканців Тернівки здійснюватиметься в аварійному режимі із резервуарів 28 січня з 08:00 до 10:00.

На Павлоград вода також подаватиметься з резервуарів.

У Першотравенську технічну воду підвозитимуть за графіком:

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