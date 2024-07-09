Аварія на трубопроводі на ж/м Західний у Дніпрі: коли повернуть воду

Ж/м Західний скоро повернуть нормальне водопостачання.

На житломасиві Західному сталася аварія на трубопроводі д900, через що у мешканців мікрорайону зникла вода.

З ранку проблему усунули, заодно спустили повітря та перевірили додатково мережі. Втім, весь цей час водопостачання було перекритим. Станом на 17:30 вівторка, 10 липня, йде заповнення системи водою. Для виходу на проєктний тиск потрібно 2 години, повідомили в місцевому водоканалі.

Нагадаємо, у Дніпрі зранку виникли проблеми з водопостачанням.

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