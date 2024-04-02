Аварійний ремонт покрівлі, під’їздів: у Дніпрі продовжують оновлювати житловий фонд

У Дніпрі з початку року відремонтували вже 55 покрівель у житлових будинках. Ще 20 домів — з оновленими під’їздами

У Дніпрі продовжують системно вирішувати нагальні проблеми мешканців, ремонтуючи житлові будинки. Увага передусім – аварійним видам робіт. Ремонти проводять за зверненнями мешканців до Дніпровської міської ради.

У багатоквартирному будинку № 121 по просп. Д. Яворницького виконують ремонт одразу в усіх шести під’їздах. Тут встановили нові металопластикові вікна на сходових клітинах, двері усередині під’їздів. Нині оновлюють стіни.

«Спочатку зачистили стіни, потім їх поґрунтували. Зараз вже шпаклюємо. Після цього шліфуватимемо, білитимемо, фарбуватимемо, зокрема й перила, панелі, плінтуси. Роботи виконали на 60 %. Цілком плануємо закінчити до 15 квітня», — розповідає робітниця ремонтної бригади Валентина Молочна.

Неля Іванівна мешкає у згаданому будинку. Жінка радіє оновленням у під’їзді.

«Працівники ремонтної бригади – молодці. Працюють на совість. Так все гарно роблять. Незабаром закінчать ремонт — і буде краса. Дуже вдячні, що у місті реагують на звернення мешканців і проводять оновлення у житловому фонді», — каже Неля Іванівна.

За словами представника департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгора Худякова, з початку року у двох десятках житлових будинків міста оновили під’їзди. До кінця весни планують зробити стільки ж.

А у житловому будинку за адресою: вул. Свєтлова, 63 закінчили ремонт покрівлі. Дому понад 120 років. Дах тут був уже геть аварійним, протікав.

«Мешканці звернулись до обслуговуючої компанії – комунального підприємства «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради — з проханням відремонтувати покрівлю. Латкові ремонти не допомогли б вирішити проблеми. Тому ухвалили рішення – цілком замінити дах. Роботи виконали тут трохи менше ніж за тиждень. Площа невелика – майже 300 квадратних метрів. Старе шиферне покриття замінили на новий профлист. Також замінили обрешітку, влаштували паробар’єр. З початку року у місті відремонтували вже 55 покрівель у житлових будинках. Йдеться як про м’який, так і жорсткий дах. Погода вже дозволяє продовжувати виконувати такі роботи», — зазначив Єгор Худяков.

Дніпрянка Анастасія Іванівна мешкає у згаданому будинку 63 роки і додає: «Від того, що протікав дах у квартирі, було дуже вогко. Зараз зробили новеньку покрівлю і, сподіваємося, що цього не буде. Хлопці, які робили дах, молодці. Усе так оперативно виконали».

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