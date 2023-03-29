Аварійні відключення: у Дніпрі та області подекуди вимкнули світло через негоду

На Дніпропетровщині бушує негода, тому подекуди почалися аварійні та екстрені вимкнення електроенергії.
Як повідомили в Укренерго, такі обмеження є в 12 областях України, а саме: Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, Київська, Чернігівська, Черкаська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська область.
У Дніпрі поки що без вимкнень, але будьте готові.
Нагадаємо, сьогодні зранку в Дніпрі сніжило. Снігу випало чимало – він навіть не встигав швидко розтанути. А вчора сильний вітер зніс дорожній знак, який ледь не впав на автомобілі, що проїжджали повз. Раніше синоптики попереджали про різне погіршення погоди в кінці березня. В області можливі мороз, сніг, мокрий сніг та ожеледь. Попередньо, така погода протримається до кінця місяця, а вже з 1 квітня очікується нове потепління.
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