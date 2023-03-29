Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Аварійні відключення: у Дніпрі та області подекуди вимкнули світло через негоду

Аварійні відключення: у Дніпрі та області подекуди вимкнули світло через негоду

Сьогодні 11:24
просмотров

На Дніпропетровщині можуть ввести аварійні відключення через негоду.

Новости Днепра про Аварійні відключення: у Дніпрі та області подекуди вимкнули світло через негоду

На Дніпропетровщині бушує негода, тому подекуди почалися аварійні та екстрені вимкнення електроенергії. 

Як повідомили в Укренерго, такі обмеження є в 12 областях України, а саме: Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, Київська, Чернігівська, Черкаська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська область.

У Дніпрі поки що без вимкнень, але будьте готові. 

Новости Днепра про Аварійні відключення: у Дніпрі та області подекуди вимкнули світло через негоду

Нагадаємо, сьогодні зранку в Дніпрі сніжило. Снігу випало чимало – він навіть не встигав швидко розтанути. А вчора сильний вітер зніс дорожній знак, який ледь не впав на автомобілі, що проїжджали повз. Раніше синоптики попереджали про різне погіршення погоди в кінці березня. В області можливі мороз, сніг, мокрий сніг та ожеледь. Попередньо, така погода протримається до кінця місяця, а вже з 1 квітня очікується нове потепління. 

Читайте також:

Новости Днепра про Аварійні відключення: у Дніпрі та області подекуди вимкнули світло через негодуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам’янському горів трактор (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:25
    У Кам’янському горів трактор (ФОТО)

    Що стало причиною займання - поки невідомо.

    Лист надійшов на пошту директорів: у Дніпрі “замінували” три коледжі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:05
    Лист надійшов на пошту директорів: у Дніпрі “замінували” три коледжі

    Повідомлення про замінування надходять чи не щодня.

    У Дніпрі вихователям дитячих садочків збільшать платню: до 20%
    Новини Дніпра
    Вчора 18:48
    У Дніпрі вихователям дитячих садочків збільшать платню: до 20%

    У квітні усім вихователям дитячих садочків Дніпра збільшать надбавку до…

    В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 17:44
    В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиці

    У Павлограді з 3 квітня запровадять змішану форму навчання.

    Наверх