Сайт Дніпра Новини Аварійні роботи: у Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води Аварійні роботи: у Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води
У Дніпрі через проведення ремонтних робіт частина дніпрян без води.
Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, 19 січня через аварійні роботи без води залишилися мешканці десятка будинків:
проводять ремонтні роботи на вул. Дарницька, буд. 24, тому припинено водопостачання: вул. Дарницька, буд. 4-28. проводять аварійні роботи по вул. Воскресенська, буд. 3, тому припинено водопостачання: вул. Воскресенська, буд. 1-7.
Комунальники обіцяють повернути воду протягом дня, як тільки ремонтні роботи закінчаться.
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Українська Яна Юхименко
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