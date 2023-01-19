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Аварійні роботи: у Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води

Сьогодні 12:50
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У Дніпрі через проведення ремонтних робіт частина дніпрян без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: у Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, 19 січня через аварійні роботи без води залишилися мешканці десятка будинків: 

  • проводять ремонтні роботи на вул. Дарницька, буд. 24, тому припинено водопостачання: вул. Дарницька, буд. 4-28.
  • проводять аварійні роботи по вул. Воскресенська, буд. 3, тому припинено водопостачання: вул. Воскресенська, буд. 1-7.

Комунальники обіцяють повернути воду протягом дня, як тільки ремонтні роботи закінчаться. 

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Новости Днепра про Аварійні роботи: у Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без водиУкраїнська

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