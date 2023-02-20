Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на просп. Богдана Хмельницького, 119 на прохання ЖЕКу припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло.
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