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Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Сьогодні 14:52
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Сьогодні, 20 лютого, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Паторжинського, 29-31;
  • сел.Березанівка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Новости Днепра про Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на просп. Богдана Хмельницького, 119 на прохання ЖЕКу припинено водопостачання:

  • просп. Богдана Хмельницького, 119;
  • вул. Казакевича, 1, 2.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

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Новости Днепра про Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без водиУкраїнська

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