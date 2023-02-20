Аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Сьогодні, 20 лютого, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Паторжинського, 29-31;

сел.Березанівка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на просп. Богдана Хмельницького, 119 на прохання ЖЕКу припинено водопостачання:

просп. Богдана Хмельницького, 119;

вул. Казакевича, 1, 2.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло.

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