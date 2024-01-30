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Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та коли її повернуть

Сьогодні 15:33
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води про всяк випадок!

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та коли її повернуть

Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Усе через те, що комунальники проводять аварійні ремонтні роботи.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Отже, сьогодні припинено водопостачання за такими адресами:

  • вул. Дніпрогесу,
  • вул. Кокчетавська,
  • вул. Виставочна,
  • вул. Гречихіна,
  • вул. Кодемська,
  • вул. Святослава Хороброго, 4-36,
  • вул. Воскресенська, 23-33,
  • вул. Старокозацька, 1-37,
  • вул. Січових Стрільців, 11-20,
  • вул. Михайла Грушевського, 5-13,
  • вул. Троїцька, 10-19,
  • вул. Короленка, 21-35,
  • вул. Виконкомівська, 14-24,
  • просп. Олександра Поля, 17,
  • вул. Мандриківська, 163-246,
  • вул. Космічна, 6,
  • узвіз Кодацький, 2, 4,
  • вул. Степана Рудницького, 29-41,
  • вул. Усть-Самарська,
  • вул. Житня,
  • узвіз Близнюківський.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП працівниками КП “Теплоенерго” припинено водопостачання:

  • вул. Запорізьке шосе, 60.

Подачу води обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому.

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Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та коли її повернутьУкраїнська

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