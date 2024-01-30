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Новини Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та коли її повернуть
Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та коли її повернуть
Зробіть вдома запаси питної та технічної води про всяк випадок!
Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.
Усе через те, що комунальники проводять аварійні ремонтні роботи.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Отже, сьогодні припинено водопостачання за такими адресами:
вул. Дніпрогесу,
вул. Кокчетавська,
вул. Виставочна,
вул. Гречихіна,
вул. Кодемська,
вул. Святослава Хороброго, 4-36,
вул. Воскресенська, 23-33,
вул. Старокозацька, 1-37,
вул. Січових Стрільців, 11-20,
вул. Михайла Грушевського, 5-13,
вул. Троїцька, 10-19,
вул. Короленка, 21-35,
вул. Виконкомівська, 14-24,
просп. Олександра Поля, 17,
вул. Мандриківська, 163-246,
вул. Космічна, 6,
узвіз Кодацький, 2, 4,
вул. Степана Рудницького, 29-41,
вул. Усть-Самарська,
вул. Житня,
узвіз Близнюківський.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП працівниками КП “Теплоенерго” припинено водопостачання:
вул. Запорізьке шосе, 60.
Подачу води обіцяють відновити протягом дня!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому.
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