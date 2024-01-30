Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води про всяк випадок!

Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Усе через те, що комунальники проводять аварійні ремонтні роботи.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Отже, сьогодні припинено водопостачання за такими адресами:

вул. Дніпрогесу,

вул. Кокчетавська,

вул. Виставочна,

вул. Гречихіна,

вул. Кодемська,

вул. Святослава Хороброго, 4-36,

вул. Воскресенська, 23-33,

вул. Старокозацька, 1-37,

вул. Січових Стрільців, 11-20,

вул. Михайла Грушевського, 5-13,

вул. Троїцька, 10-19,

вул. Короленка, 21-35,

вул. Виконкомівська, 14-24,

просп. Олександра Поля, 17,

вул. Мандриківська, 163-246,

вул. Космічна, 6,

узвіз Кодацький, 2, 4,

вул. Степана Рудницького, 29-41,

вул. Усть-Самарська,

вул. Житня,

узвіз Близнюківський.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП працівниками КП “Теплоенерго” припинено водопостачання:

вул. Запорізьке шосе, 60.

Подачу води обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому.

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