Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 25 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Солов’їній, 143 припинено водопостачання:

вул. Солов’їної,

вул. Туркменської.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили енергетичну тривогу.

Читайте також:

Українська

Автор: