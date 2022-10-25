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Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 12:46
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Сьогодні, 25 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Солов’їній, 143 припинено водопостачання:

  • вул. Солов’їної,
  • вул. Туркменської.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили енергетичну тривогу. 

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Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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