Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 19 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Чаплинській, 198 припинено водопостачання всієї цієї вулиці.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні деякі трамваї завершать роботу раніше: подробиці.

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