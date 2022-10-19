Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 11:48
просмотров

Сьогодні, 19 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Чаплинській, 198 припинено водопостачання всієї цієї вулиці.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні деякі трамваї завершать роботу раніше: подробиці.

Читайте також:

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Вибігла на вулицю в піжамі”: мешканці Дніпра розповіли, як пережили ракетний удар по місту 18 жовтня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:54
    “Вибігла на вулицю в піжамі”: мешканці Дніпра розповіли, як пережили ракетний удар по місту 18 жовтня

    18 жовтня у Дніпро прилетіло дві ворожі ракети. Унаслідок прильоту…

    ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 11 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 11 населених пунктів, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 18 жовтня…

    Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:52
    Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)

    Рух ускладнено.

    У Дніпрі створять університетську лікарню, — Віктор Ляшко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі створять університетську лікарню, — Віктор Ляшко

    Вона буде на базі спеціалізованої багатопрофільної лікарні № 1.

    Наверх