Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Кутузова, 8 та вул. Ставропольській припинено водопостачання:
Також аварійні роботи проводяться в сел. Шевченка. Тому там тимчасово немає води.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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