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Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 11:32
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Сьогодні, 11 жовтня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Кутузова, 8 та вул. Ставропольській припинено водопостачання:

  • вул. Новоорлівської,
  • вул. Кутузова,
  • вул. Караваєва,
  • вул. Повітрофлотської,
  • вул. Мерзленка,
  • вул. Федоренка,
  • просп. Івана Мазепи,
  • вул. Ставропольської,
  • туп. Шкільного,
  • вул. Тютюнової,
  • вул. Балістичної,
  • вул. Амбулаторної,
  • вул. Рибінської.

Також аварійні роботи проводяться в сел. Шевченка. Тому там тимчасово немає води.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

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