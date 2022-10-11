Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 11 жовтня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Кутузова, 8 та вул. Ставропольській припинено водопостачання:

вул. Новоорлівської,

вул. Кутузова,

вул. Караваєва,

вул. Повітрофлотської,

вул. Мерзленка,

вул. Федоренка,

просп. Івана Мазепи,

вул. Ставропольської,

туп. Шкільного,

вул. Тютюнової,

вул. Балістичної,

вул. Амбулаторної,

вул. Рибінської.

Також аварійні роботи проводяться в сел. Шевченка. Тому там тимчасово немає води.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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