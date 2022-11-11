Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 12:24
просмотров

Сьогодні, 11 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на бул. Зоряному, 1Д та вул. Флотській, 7 припинено водопостачання:

  • бул. Зоряного, 1, 1Д;
  • вул. Запорізьке шосе, 2, 4, 10, 16;
  • вул. Флотської;
  • вул. Бардіна;
  • вул. Кошута.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області новий графік відключення світла.

Читайте також:

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі задимівся автобус №146: коментар міськради
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    У Дніпрі задимівся автобус №146: коментар міськради

    Сьогодні, 11 листопада, у Дніпрі зламався автобус №146 - з…

    На Криворізькому напрямі ЗСУ звільнили 12 населених пунктів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    На Криворізькому напрямі ЗСУ звільнили 12 населених пунктів

    ЗСУ остаточно закріпилися в 12-ти населених пунктах на Криворізькому напрямі.

    Будьте готові: у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу раніше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:40
    Будьте готові: у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу раніше

    Важлива інформація!

    На Дніпропетровщині діти топили пічку та ледве не згоріли
    Новини Дніпра
    Вчора 18:25
    На Дніпропетровщині діти топили пічку та ледве не згоріли

    Іноді спроба обігрітися може закінчитися трагедією.

    Наверх