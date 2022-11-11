Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 11 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на бул. Зоряному, 1Д та вул. Флотській, 7 припинено водопостачання:

бул. Зоряного, 1, 1Д;

вул. Запорізьке шосе, 2, 4, 10, 16;

вул. Флотської;

вул. Бардіна;

вул. Кошута.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області новий графік відключення світла.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: