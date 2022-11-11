Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на бул. Зоряному, 1Д та вул. Флотській, 7 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області новий графік відключення світла.
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