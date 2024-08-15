Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Атлетка з Дніпра Ярослава Магучіх задонатила мільйон гривень зі своїх призових за “золото”: на що саме

Атлетка з Дніпра Ярослава Магучіх задонатила мільйон гривень зі своїх призових за “золото”: на що саме

Сьогодні 14:59
просмотров

Ярослава Магучіх, яка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024, пожертвувала мільйон гривень на захист тварин з призових грошей після змагань. 

Новости Днепра про Атлетка з Дніпра Ярослава Магучіх задонатила мільйон гривень зі своїх призових за

Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals.

Гроші від Магучіх отримали UAnimals та ще чотири притулки для тварин: дніпровський “Пегас”, “Сумське Товариство захисту тварин”, “Безпритульний Світ” та “Фонд Дніпро енімалс”.

Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте! — наголосила Магучіх.

Тепер “тисячі тварин” отримають ліки, їжу і тепле місце для сну, зауважили зооволонтери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину призових коштів Магучіх пообіцяла віддати на потреби ЗСУ і до фонду психологічної підтримки.

Читайте також:

Новости Днепра про Атлетка з Дніпра Ярослава Магучіх задонатила мільйон гривень зі своїх призових за Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпрянка Магучіх розповіла, на що витратить призові за “золото” Олімпіади-2024
    Новини Дніпра
    09.08.2024 11:17
    Дніпрянка Магучіх розповіла, на що витратить призові за “золото” Олімпіади-2024

    Ярослава Магучіх розповіла, куди витратить призові за "золото".

    Дніпрянка Магучіх виграла “золото” Олімпіади-2024
    Новини Дніпра
    04.08.2024 22:33
    Дніпрянка Магучіх виграла “золото” Олімпіади-2024

    Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула золот ОІ 2024!

    Атлетка із Дніпра Ярослава Магучіх кваліфікувалася до фіналу Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту
    Новини Дніпра
    02.08.2024 13:54
    Атлетка із Дніпра Ярослава Магучіх кваліфікувалася до фіналу Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту

    Ярослава Магучіх пройшла кваліфікацію на Олімпіаді у Парижі.

    Дніпрянка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту в Парижі
    Новини Дніпра
    07.07.2024 18:25
    Дніпрянка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту в Парижі

    Видатне досягнення дніпровської чемпіонки!

    Наверх