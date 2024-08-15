Атлетка з Дніпра Ярослава Магучіх задонатила мільйон гривень зі своїх призових за “золото”: на що саме

Ярослава Магучіх, яка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024, пожертвувала мільйон гривень на захист тварин з призових грошей після змагань.

Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals.

Гроші від Магучіх отримали UAnimals та ще чотири притулки для тварин: дніпровський “Пегас”, “Сумське Товариство захисту тварин”, “Безпритульний Світ” та “Фонд Дніпро енімалс”.

Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте! — наголосила Магучіх.

Тепер “тисячі тварин” отримають ліки, їжу і тепле місце для сну, зауважили зооволонтери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину призових коштів Магучіх пообіцяла віддати на потреби ЗСУ і до фонду психологічної підтримки.

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