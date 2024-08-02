Атлетка із Дніпра Ярослава Магучіх кваліфікувалася до фіналу Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх пройшла кваліфікацію на Олімпіаді у Парижі.

На Олімпійських іграх-2024 з відбіркового раунду розпочалися жіночі змагання зі стрибків у висоту. У дисципліні стартували три українки: Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх.

Відповідно до регламенту змагань, до фіналу проходили всі стрибунки, які виконали норматив 1.97 м, або щонайменше 12 топспортсменок за підсумками кваліфікації, пише Суспільне.

Першою з українок змагання завершила Юлія Левченко, що зупинилася вже на стартовій позначці в 1.83 метра.

Ірина Геращенко без помилок пройшла перші два рубежі — 1.83 та 1.88 метра. Ярослава Магучіх ці планки пропускала, перш ніж успішно стартувати з висоти 1.92 м.

Фінал змагання зі стрибків у висоту пройде цієї неділі, 4 серпня.

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