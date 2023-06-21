Атака з безпілотника та артобстріл: як минула ніч на Дніпропетровщині

Росіяни продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.

Так, за ніч ворог двічі вдарив по Нікопольському району. Було здійснено артилерійський обстріл по Марганецькій громаді. І також зафіксували атаку з безпілотника.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих.

В інших громадах вночі було спокійно. Вдалого та мирного дня. Переможемо, – зазначив Лукашук.

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