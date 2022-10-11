Атака триває: Резніченко повідомив, скільки ракет вдалося знищити над Дніпропетровщиною

Про це Валентин Резніченко повідомив в своєму телеграм-каналі.
За словами голови Дніпропетровської ОВА військовим вдалося знищити вже 4 ворожі ракети. Проте він закликає залишатися в укриттях, бо атака триває.
На зараз військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю 4 ворожі ракети Залишайтесь в укриттях. Атака триває, – написав Резніченко.
Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в Кривому Розі, Павлограді та передмісті Дніпра.
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