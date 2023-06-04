Атака по передмістю Дніпра: як виглядають руїни будинку, куди влучила ракета (ФОТО)

Голова обласної ради показав руїни будинків, куди вчора влучила ракета.

Ракетний удар 3 червня забрав життя маленької дівчинки. Ще 22 людини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Наразі пошукові роботи завершилися. На місці прильоту валяються вцілілі після пожежі речі мешканців. Тут дитячі іграшки, книжки, малюнки, а в зруйнованому будинку видно комірку, де люди зберігали консервацію.

Очільник обласної ради Микола Лукашук опублікував фото з місця події.

Хтось віддав наказ. Хтось його виконав. Випустив ракету по цивільним, по дітям, по мирному місту. Напередодні великого свята Трійці. У всіх цих «хтось» є конкретні імена. Злочинці будуть встановлені і покарані. За кожен злочин, скоєний проти України, буде відплата. За Підгородне, за Дніпро, за всю нашу державу. Російські терористи – нелюди. Хоча навіть так їх важко назвати. Це чума, яка буде зупинена, – прокоментував трагедію Лукашук.

Нагадаємо, очевидці розповіли про родину дівчинки, яка загинула під час ракетного удару по Підгородному.

Читайте також:

Українська

Автор: