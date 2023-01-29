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Атака на військові об’єкти в Ірані: що відомо

Сьогодні 12:32
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Територію України неодноразово атакували безпілотники іранського виробництва, які закупила в цієї країни Росія. Тому вибухи на військових об'єктах на території Ірану неймовірно порадували багатьох українців. Вночі ЗМІ писали про початок ізраїльської спецоперації, а хтось вже почав передбачати початок Третьої світової. Розповідаємо, що відомо станом на зараз.

Новости Днепра про Атака на військові об'єкти в Ірані: що відомо

Удари зафіксовані у низці міст (Ісфахан, Хой, Азершехр, Кередж, Хамадан, Тегеран, Решта). Постраждали близько 14 промислових та військових об’єктів.

Арабські ЗМІ писали про початок СВО Ізраїлю в Ірані. Проте це нічим не підтверджено. Іранські ЗМІ стверджують, що до атаки причетний Ізраїль. Проте влада Ізраїлю не спростувала і не підтвердила цього.

Іранське Міноборони підтвердило факт атаки БпЛА, але зазначило, що всі об’єкти було збито.

В соцмережах розганяють інформацію про те, що на вулиці знову вийшли мітингувальники та почалися сутички з правоохоронцями. Проте підтвердити це поки що неможливо.

Associated Press повідомило, що Ізраїль дійсно може бути причетний до атаки на Іран. Напруження між країнами виникло через ядерну програму Тегерану.

Новости Днепра про Атака на військові об'єкти в Ірані: що відомоУкраїнська

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