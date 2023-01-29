Атака на військові об’єкти в Ірані: що відомо

Удари зафіксовані у низці міст (Ісфахан, Хой, Азершехр, Кередж, Хамадан, Тегеран, Решта). Постраждали близько 14 промислових та військових об’єктів.
Арабські ЗМІ писали про початок СВО Ізраїлю в Ірані. Проте це нічим не підтверджено. Іранські ЗМІ стверджують, що до атаки причетний Ізраїль. Проте влада Ізраїлю не спростувала і не підтвердила цього.
Іранське Міноборони підтвердило факт атаки БпЛА, але зазначило, що всі об’єкти було збито.
В соцмережах розганяють інформацію про те, що на вулиці знову вийшли мітингувальники та почалися сутички з правоохоронцями. Проте підтвердити це поки що неможливо.
Associated Press повідомило, що Ізраїль дійсно може бути причетний до атаки на Іран. Напруження між країнами виникло через ядерну програму Тегерану.Яна Юхименко
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