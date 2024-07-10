Атака на Нікополь 10 липня: є загиблий та постраждалі

У Нікополі внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Ввечері 9 липня та зранку 10 липня Нікопольський район вкотре потерпав від російських обстрілів дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок цього була пошкоджена інфраструктура. Станом на 07:30 10 липня інформації про постраждалих чи загиблих не було.

Однак о 09:44 Лисак повідомив трагічну звістку – внаслідок ворожого артобстрілу загинув 62-річний чоловік. Ще троє отримали поранення – чоловіки та жінка.

У Нікополі виникло декілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто.

Деталі уточнюються. Інформація оновлюється.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: