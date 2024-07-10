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Атака на Нікополь 10 липня: є загиблий та постраждалі

Сьогодні 09:50
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У Нікополі внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Новости Днепра про Атака на Нікополь 10 липня: є загиблий та постраждалі

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

Ввечері 9 липня та зранку 10 липня Нікопольський район вкотре потерпав від російських обстрілів дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок цього була пошкоджена інфраструктура. Станом на 07:30 10 липня інформації про постраждалих чи загиблих не було.

Однак о 09:44 Лисак повідомив трагічну звістку – внаслідок ворожого артобстрілу загинув 62-річний чоловік. Ще троє отримали поранення – чоловіки та жінка.

У Нікополі виникло декілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто. 

Деталі уточнюються. Інформація оновлюється.

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Новости Днепра про Атака на Нікополь 10 липня: є загиблий та постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Атака на Нікополь 10 липня: є загиблий та постраждаліРусский

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