Атака на Нікополь 10 липня: є загиблий та постраждалі

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Ввечері 9 липня та зранку 10 липня Нікопольський район вкотре потерпав від російських обстрілів дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок цього була пошкоджена інфраструктура. Станом на 07:30 10 липня інформації про постраждалих чи загиблих не було.
Однак о 09:44 Лисак повідомив трагічну звістку – внаслідок ворожого артобстрілу загинув 62-річний чоловік. Ще троє отримали поранення – чоловіки та жінка.
У Нікополі виникло декілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто.
Деталі уточнюються. Інформація оновлюється.
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