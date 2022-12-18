Атака на Кривий Ріг: загибла жінка з лютого була в Польщі з дітьми, але нещодавно повернулася

16 грудня ракета прилетіла в житловий будинок в Кривому Розі. Загинула ціла родина - мама, батько та маленька дитина.

Як розповіли друзі сім’ї, жінка разом з дітьми з початку війни була в Польщі, куди її відправив чоловік. Коли в березні почали обстрілювати Кривий Ріг, він вирішив евакуювати дітей та дружину за кордон, пишуть “Факти”.

Хоча чоловік сумував за рідними, проте наполягав на тому, щоб діти та дружина залишалися в Польщі. За словами друга родини, він намагався проводити більше часу з Олександром, щоб той не почував себе в самотності.

За чоловіком сумувала і його дружина Людмила, тому кілька місяців тому вона повернулася до Кривого Рогу, хоча місто ще обстрілювали.

Знайомий родини розповів, що вони завжди звертали увагу на повітряні тривоги, але в той день, щось пішло не так. Чоловік припускає, що Олександр втомився після роботи та ліг спати. А дружина з сином вирішили його не залишати самого.

“Після приїзду товариш купив старшому сину омріяний велосипед, то ж останній час вони разом катались. Родина багато разів спускалась у бомбосховище, вони не нехтували безпекою. Чому так сталось, що цього разу вони залишились – не знаю, – каже друг.

Олександра витягли першим, його госпіталізували, але чоловіка не вдалося врятувати. Людмилу та їхнього сина знайшли ввечері. Другий син подружжя залишився живим, тому що за день до того, поїхав до бабусі.