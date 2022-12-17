Атака на Кривий Ріг: патрульні показали, як витягали людей зі зруйнованих квартир (ВІДЕО)

Патрульна поліція поділилася відео порятунку людей з-під завалів після вчорашнього ракетного удару у Кривому Розі. Поліціянти одними із перших приїхали на виклик та допомагали вибратися мешканцям зруйнованих квартир.
Люди вціліли, але їм була потрібна допомога, щоб вийти з-під завалів. Ракетний удар застав криворіжан зненацька, більшість з них ще була в домашніх піжамах. Усього поранення отримало 13 людей, на жаль, 5 загинуло.
Раніше ми повідомляли, що в лікарні помер один із поранених під час ракетного удару по будинку в Кривому Розі
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