Атака на Дніпро: потужні вибухи потрапили на відео

У Дніпрі під час масованої ракетної атаки пролунало більше десяти вибухів. Потужні удари зняли на відео містяни, які опинилися в епіцентрі ворожого обстрілу.
Відео поширили в місцевих телеграм-каналах.
Один з мешканців їхав в машині в той час, як позаду нього сталося три сильні вибухи. Лобове скло в авто було розбите.
Нагадаємо, вранці 3 липня ворог атакував Дніпро – у місті під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Перед початком тривоги Повітряні Сили повідомляли про рух ворожих БпЛА та загрозу ракетної атаки, а очільник ОВА наголосив залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Було відомо про трьох загиблих та 18 постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка.
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