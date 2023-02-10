Атака Дніпропетровщини «Шахедами» і ракетами: офіційні подробиці

Окупанти вночі атакували Дніпро та область «Шахедами» та ракетами. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вчора ввечері росіяни запустили на Дніпро та область «Шахеди». Повітряне командування «Схід» успішно збило всі ворожі БпЛА, які летіли на наш регіон.

В Новомосковському районі уламки ракети впали на житловий 2-поверховий будинок. Після цього розпочалася пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, люди не постраждали.

У Криворізькому районі влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури, є руйнування. Також постраждав співробітник підприємства, йому надано допомогу. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Зранку 10 лютого окупанти накрили вогнем Нікопольський район. Під удар потрапила Покровська громада, обстеження території обстрілу ще триває, наслідки з‘ясовуються. Попередньо, постраждалих немає.