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Артилерія та дрони: окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Сьогодні 21:15
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Російські окупанти вдарили по двох громадах Дніпропетровської області вдень 9 травня.

Новости Днепра про Артилерія та дрони: окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Сьогодні агресор ударив по Мирівській та Марганецькій громадах із важкої артилерії та атакував дронами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено півдесятка приватних будинків, 8 господарських споруд, гаражі, газопровід, лінії електропередач.

Ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Артилерія та дрони: окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Новости Днепра про Артилерія та дрони: окупанти вдарили по Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Артилерія та дрони: окупанти вдарили по ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Артилерія та дрони: окупанти вдарили по ДніпропетровщиніРусский

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