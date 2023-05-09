Артилерія та дрони: окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Російські окупанти вдарили по двох громадах Дніпропетровської області вдень 9 травня.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Сьогодні агресор ударив по Мирівській та Марганецькій громадах із важкої артилерії та атакував дронами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено півдесятка приватних будинків, 8 господарських споруд, гаражі, газопровід, лінії електропередач.

Ніхто не постраждав.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: