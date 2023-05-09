Артилерія та дрони: окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Сьогодні агресор ударив по Мирівській та Марганецькій громадах із важкої артилерії та атакував дронами.
Внаслідок обстрілу пошкоджено півдесятка приватних будинків, 8 господарських споруд, гаражі, газопровід, лінії електропередач.
Ніхто не постраждав.
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