Крижаний дощ у Дніпрі: на дороги вийшла комунальна техніка

У Дніпрі увечері 15 грудня пішов крижаний дощ. Комунальна техніка вже працює на дорогах міста.

Про це повідомляє головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

“Комунальники уважно стежать за прогнозами погоди у місті. Сьогодні очікувався снігопад, але натомість пішов крижаний дощ. Комунальна техніка вже виходить на вулиці міста. У центрі міста міні-машини прибирають та посипають тротуари”, – сказав Андрієнко.

За його словами, якщо погода погіршиться, то на дороги вийде ще більше комунальної техніки, щоби не допустити ожеледиці на дорогах.

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