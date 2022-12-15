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Крижаний дощ у Дніпрі: на дороги вийшла комунальна техніка

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі увечері 15 грудня пішов крижаний дощ. Комунальна техніка вже працює на дорогах міста.

Новости Днепра про Крижаний дощ у Дніпрі: на дороги вийшла комунальна техніка

Про це повідомляє головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

“Комунальники уважно стежать за прогнозами погоди у місті. Сьогодні очікувався снігопад, але натомість пішов крижаний дощ. Комунальна техніка вже виходить на вулиці міста. У центрі міста міні-машини прибирають та посипають тротуари”, – сказав Андрієнко.

За його словами, якщо погода погіршиться, то на дороги вийде ще більше комунальної техніки, щоби не допустити ожеледиці на дорогах.

Новости Днепра про Крижаний дощ у Дніпрі: на дороги вийшла комунальна техніка

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Новости Днепра про Крижаний дощ у Дніпрі: на дороги вийшла комунальна технікаУкраїнська Новости Днепра про Крижаний дощ у Дніпрі: на дороги вийшла комунальна технікаРусский

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