Крижаний дощ у Дніпрі: на дороги вийшла комунальна техніка

Про це повідомляє головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.
“Комунальники уважно стежать за прогнозами погоди у місті. Сьогодні очікувався снігопад, але натомість пішов крижаний дощ. Комунальна техніка вже виходить на вулиці міста. У центрі міста міні-машини прибирають та посипають тротуари”, – сказав Андрієнко.
За його словами, якщо погода погіршиться, то на дороги вийде ще більше комунальної техніки, щоби не допустити ожеледиці на дорогах.
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