Армія рф вночі випустила по Україні 15 дронів

Увечері 27 березня росія атакувала Україну 15 безпілотниками.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

14 «Шахедів» удалося збити українським захисникам.

Лунали вибухи і в Дніпрі. Попередньо, спрацювала ППО.

Минулої доби противник завдав 24 авіаційних і 12 ракетних ударів, а також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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