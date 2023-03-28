Армія рф вночі випустила по Україні 15 дронів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
14 «Шахедів» удалося збити українським захисникам.
Лунали вибухи і в Дніпрі. Попередньо, спрацювала ППО.
Минулої доби противник завдав 24 авіаційних і 12 ракетних ударів, а також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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