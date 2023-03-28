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Армія рф вночі випустила по Україні 15 дронів

Сьогодні 08:30
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Увечері 27 березня росія атакувала Україну 15 безпілотниками.

Новости Днепра про Армія рф вночі випустила по Україні 15 дронів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

14 «Шахедів» удалося збити українським захисникам.

Лунали вибухи і в Дніпрі. Попередньо, спрацювала ППО.

Минулої доби противник завдав 24 авіаційних і 12 ракетних ударів, а також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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