Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаути

Через це є ймовірність блекауту.
Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі телемарафону.
Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути, – заявив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності: адреси.
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