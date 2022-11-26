Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаути

Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня.

Через це є ймовірність блекауту.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути, – заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності: адреси.

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