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Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаути

Сьогодні 21:37
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Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня.

Новости Днепра про Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаути

Через це є ймовірність блекауту.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути, – заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності: адреси.

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Новости Днепра про Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаутиУкраїнська Новости Днепра про Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаутиРусский

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