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  • Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)

Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)

Сьогодні 15:25
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У Кривому Розі показали дно шахтного провалля, яке схоже на декорації до апокаліптичного фільму.

Новости Днепра про Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)

Кривий Ріг відомий своїми кар’єрами та шахтами. Багато з них уже давно закинуті та перетворилися на нові туристичні пам’ятки для людей, які люблять апокаліптичні пейзажі.

Фотограф з Кривого Рогу Євген Дійнега показав фото незвичайного шахтного провалля. Відразу і не скажеш, що світлини зроблені на Дніпропетровщині, спочатку здається, що це пейзажі якогось каньйону в Америці. 

Новости Днепра про Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)

Новости Днепра про Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)

Але головна прикраса цього провалля усміхнена хатинка. Криворіжці прозвали її “хатинкою без курячих лап”, натякаючи що вона схожа на казкову будівлю Баби Яги.

Споруду розмістити внизу провалля за гілками. Напевне, хтось хотів сховатися тут від решти світу. Видніється лише дах хатинки, тому можливо основна частина будівлі знаходиться під землею.

Новости Днепра про Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)

Новости Днепра про Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)

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Новости Днепра про Апокаліптичні пейзажі: у мережі показали незвичне дно провалля в Кривому Розі (ФОТО)Українська

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