Антисанітарія та цвіль: омбудсман показав, як живуть переселенці в деяких МКП на Дніпропетровщині

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в своєму Telgram-каналі.
За його словами, працівники Офісу Омбудсмана провели рейд по місцях проживання переселенців в Дніпропетровській області. Під час моніторингу місць компактного проживання внутрішньо-переміщених осіб вони зафіксувати порушення прав ВПО на гідні умови проживання.
Рейд провели по таким закладам:
В одному із центрів, де зараз живе близько 30 переселенців з дітьми, приміщення в аварійному стані. Більшість із місць проживання потребують капітального ремонту, мають непридатну до використання сантехніку. Крім цього, людям не вистачає меблів, побутової техніки, постільної білизни та засобів гігієни.
Омбудсман зазначив, що готує листи до компетентних органів для реагування.
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