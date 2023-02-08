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  • Антилідер серед областей: Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю в 2022 році

Антилідер серед областей: Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю в 2022 році

Сьогодні 17:33
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Дніпропетровщина стала антилідером за кількістю смертей.

Новости Днепра про Антилідер серед областей: Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю в 2022 році

Про це повідомляє сайт Опендатабот, посилаючись на дані Мін’юсту. 

За даними ресурсу, населення України зменшилося на 335 тисяч осіб (це різниця між кількістю народжених та померлих). Усього померло – 541 739 людей. Як зазначили в Опендатабот, у статистику не увійшли регіони, які зараз непідконтрольні Україні та були нещодавно деокуповані, бо з цих областей неможливо отримати точні дані.

Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю. На території нашої області в 2022 році зафіксували смерть 58 445 осіб. Далі йде Харківщина, де померло 37 890 людей та Київ – 36 353.

Найнижчі показники смертності – у тимчасово окупованих та нещодавно звільнених областях, але це тільки через те, що звідти не можна зібрати дані в повній мірі. Так, наприклад, у випадку з Херсонською областю кількість облікованих смертей скоротилася більш ніж утричі, в порівнянні з показниками 2021 року.

А ось точна кількість народжених невідома, бо частина жінок, які народили в 2022 році, зараз знаходиться закордоном та не подала ці дані до консульств. Проте, за наявними даними в нашій країні знов фіксується спад населення. 

Новости Днепра про Антилідер серед областей: Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю в 2022 році

Нагадаємо, раніше Дніпропетровщина стала лідером за кількістю шлюбів. 

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Новости Днепра про Антилідер серед областей: Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю в 2022 роціУкраїнська Новости Днепра про Антилідер серед областей: Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю в 2022 роціРусский

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