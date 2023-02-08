Антилідер серед областей: Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю в 2022 році

Дніпропетровщина стала антилідером за кількістю смертей.

Про це повідомляє сайт Опендатабот, посилаючись на дані Мін’юсту.

За даними ресурсу, населення України зменшилося на 335 тисяч осіб (це різниця між кількістю народжених та померлих). Усього померло – 541 739 людей. Як зазначили в Опендатабот, у статистику не увійшли регіони, які зараз непідконтрольні Україні та були нещодавно деокуповані, бо з цих областей неможливо отримати точні дані.

Дніпропетровщина очолила ТОП регіонів за смертністю. На території нашої області в 2022 році зафіксували смерть 58 445 осіб. Далі йде Харківщина, де померло 37 890 людей та Київ – 36 353.

Найнижчі показники смертності – у тимчасово окупованих та нещодавно звільнених областях, але це тільки через те, що звідти не можна зібрати дані в повній мірі. Так, наприклад, у випадку з Херсонською областю кількість облікованих смертей скоротилася більш ніж утричі, в порівнянні з показниками 2021 року.

А ось точна кількість народжених невідома, бо частина жінок, які народили в 2022 році, зараз знаходиться закордоном та не подала ці дані до консульств. Проте, за наявними даними в нашій країні знов фіксується спад населення.

Нагадаємо, раніше Дніпропетровщина стала лідером за кількістю шлюбів.

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