Аномальна спека призвела до часткового знищення врожаю на Дніпропетровщині

Аномальна спека знищила основну кількість врожаю.

Фахівці Держспоживслужби повідомили, що у липні умови для дозрівання урожаю пізніх сільськогосподарських культур ускладнювалися внаслідок дуже високих температур повітря, які збіглися в часі із: цвітінням соняшнику, формуванням качанів та наливом зерна кукурудзи.

Особливо несприятливою була значна кількість днів із температурою повітря вдень вище 35°, за якої відбувається недостатнє запилення качанів.

Створювалися умови для погіршення якості зерна пізніх культур та зменшення їх врожаю.

Спекотна погода була також вкрай несприятливою для росту та розвитку городніх та овочевих культур.

Тож очікувати такого врожаю, як торік не варто.

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