Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Аномальна спека призвела до часткового знищення врожаю на Дніпропетровщині

Аномальна спека призвела до часткового знищення врожаю на Дніпропетровщині

Сьогодні 14:39
просмотров

Аномальна спека знищила основну кількість врожаю.

Новости Днепра про Аномальна спека призвела до часткового знищення врожаю на Дніпропетровщині

Фахівці Держспоживслужби повідомили, що у липні умови для дозрівання урожаю пізніх сільськогосподарських культур ускладнювалися внаслідок дуже високих температур повітря, які збіглися в часі із: цвітінням соняшнику, формуванням качанів та наливом зерна кукурудзи.

Особливо несприятливою була значна кількість днів із температурою повітря вдень вище 35°, за якої відбувається недостатнє запилення качанів.

Створювалися умови для погіршення якості зерна пізніх культур та зменшення їх врожаю.

Спекотна погода була також вкрай несприятливою для росту та розвитку городніх та овочевих культур.

Тож очікувати такого врожаю, як торік не варто. 

Читайте також:

Новости Днепра про Аномальна спека призвела до часткового знищення врожаю на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Скандальна блогерка з Дніпра Анна Алхім грубо висловилася про українців (відео)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:04
    Скандальна блогерка з Дніпра Анна Алхім грубо висловилася про українців (відео)

    Блогерка з Дніпра Анна Алхім знову потрапила в скандал через…

    Діти Дніпропетровщини можуть безкоштовно поїхати на відпочинок у Карпати: хто і як може отримати путівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    Діти Дніпропетровщини можуть безкоштовно поїхати на відпочинок у Карпати: хто і як може отримати путівку

    Діти пільгових категорій з Дніпропетровської області можуть отримати путівку на…

    На Дніпропетровщині через загоряння сухостію пошкоджено газопровід
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:49
    На Дніпропетровщині через загоряння сухостію пошкоджено газопровід

    У смт Магдалинівка Новомосковського району пожежа пошкодила розподільний поліетиленовий газопровід…

    У Дніпрі врятували важкопораненого військового, який не міг сам дихати та говорити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:57
    У Дніпрі врятували важкопораненого військового, який не міг сам дихати та говорити

    У лікарні Дніпра врятували військового, який отримав важкі поранення.

    Наверх