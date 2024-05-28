Анатолій Шкрібляк про передачу 30 000 порцій харчової продукції від компанії «Добродія Фудз» на потреби ЗСУ

Свідомі українці активно долучаються до підтримки армії. Забезпечення військових необхідним обладнанням, спорядженням, харчовими продуктами, медикаментами, засобами гігієни тощо – це все сприяє обороноздатності цілої країни. Навіть найменші донати наближають нашу перемогу. Водночас підтримують армію не лише звичайні громадяни, а й бізнес. Відповідальні компанії регулярно допомагають Збройним силам. Україна протистоїть підступному та сильному ворогові, тому необхідно максимально обʼєднувати зусилля й долучатися до ініціатив кожному, щоб наші воїни мали змогу дати гідну відсіч російським окупантам.
Українська компанія «Добродія Фудз», акціонером якої є Шкрібляк Анатолій Васильович, не тримається осторонь і регулярно допомагає військовослужбовцям. Зокрема, нещодавно в межах проєкту «Добро в дії» компанія передала на передову харчову продукцію власного виробництва. Більше про це – читайте далі.
Якісні харчі для військових: як «Добродія Фудз» допомагає Збройним силам України
Компанія «Добродія Фудз» співпрацює з благодійним фондом «Мурашки», який займається підготовкою та доставленням продуктів із тривалим терміном зберігання на передову. За запитом організації в рамках соціального проєкту «Добро в дії» було відправлено продукцію ТМ «Добродія» і San Grano, які є брендами компанії «Добродія Фудз», для подальшої передачі військовим на фронт. Про це повідомляє видання Главком.
За словами Анатолія Шкрібляка, компанія відвантажила 15 тисяч порцій пластівців і близько 16 тисяч порцій мюслі. Він додав, що ця продукція підійде для харчування військовим завдяки таким своїм характеристикам:
Спільні зусилля – шлях до перемоги
Анатолій Шкрібляк закликав інші компанії долучатися до допомоги захисникам. Він підкреслив, що нині підтримка армії є спільною справою всіх громадян України. Кожен внесок має вагоме значення й наближає перемогу. Анатолій Шкрібляк наголосив, що у ці складні часи необхідно максимально об’єднувати зусилля, і висловив вдячність усім, хто допомагає українській армії.Виктория
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