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  • Американку, яка вигулювала порося в Дніпрі, затримали в Москві: цього разу ходила з телятком

Американку, яка вигулювала порося в Дніпрі, затримали в Москві: цього разу ходила з телятком

Сьогодні 14:32
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Іноземку, в якої два роки тому відібрали порося та теля, з якими вона жила в орендованій квартирі в Дніпрі, затримали в Москві.

Новости Днепра про Американку, яка вигулювала порося в Дніпрі, затримали в Москві: цього разу ходила з телятком

Восени 2021 року в середмісті Дніпра побачили іноземку, яка вигулювала порося. Пізніше її помітили з телям на вулиці Жуковського. Обох тварин американка тримала в себе вдома на орендованій квартирі.

Пізніше тварин в дівчини забрали.

Новости Днепра про Американку, яка вигулювала порося в Дніпрі, затримали в Москві: цього разу ходила з телятком

Як виявилося, іноземка гуляла зі свійськими тваринами не тільки вулицями Дніпра. Як повідомили росЗМІ, 34-річну американку Алісію Дей затримали на Красній площі в Москві. Там вона вигулювала теля.

Відомо, що Алісія зоозахисниця і рятує тварин, яких збираються відправити на убій. В 2021 році вона вигулювала свиню в Лондоні, в 2022 ходила з бараном у Варшаві, а в 2023 – з телям в Москві.

Новости Днепра про Американку, яка вигулювала порося в Дніпрі, затримали в Москві: цього разу ходила з телятком

Як зазначають московські ЗМІ, на дівчину склали адмінпротоколи: за проведення демонстрації чи протесту, а також за перешкоджання роботі поліції. Дівчина пояснила правоохоронцям, що врятувала тварину від смерті та хотіла показати “прекрасне місто”. 

Попередньо, Алісія заплатить 20 тисяч рублів штрафу. Теля, з яким американка гуляла на вулиці, відправили до місцевого реабілітаційного центру. Зазначається, що вдома в Алісії живе ще декілька врятованих тварин.

 
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