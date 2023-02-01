Американку, яка вигулювала порося в Дніпрі, затримали в Москві: цього разу ходила з телятком

Пізніше тварин в дівчини забрали.
Як виявилося, іноземка гуляла зі свійськими тваринами не тільки вулицями Дніпра. Як повідомили росЗМІ, 34-річну американку Алісію Дей затримали на Красній площі в Москві. Там вона вигулювала теля.
Відомо, що Алісія зоозахисниця і рятує тварин, яких збираються відправити на убій. В 2021 році вона вигулювала свиню в Лондоні, в 2022 ходила з бараном у Варшаві, а в 2023 – з телям в Москві.
Як зазначають московські ЗМІ, на дівчину склали адмінпротоколи: за проведення демонстрації чи протесту, а також за перешкоджання роботі поліції. Дівчина пояснила правоохоронцям, що врятувала тварину від смерті та хотіла показати “прекрасне місто”.
Попередньо, Алісія заплатить 20 тисяч рублів штрафу. Теля, з яким американка гуляла на вулиці, відправили до місцевого реабілітаційного центру. Зазначається, що вдома в Алісії живе ще декілька врятованих тварин.
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