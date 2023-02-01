Американку, яка вигулювала порося в Дніпрі, затримали в Москві: цього разу ходила з телятком

Іноземку, в якої два роки тому відібрали порося та теля, з якими вона жила в орендованій квартирі в Дніпрі, затримали в Москві.

Як виявилося, іноземка гуляла зі свійськими тваринами не тільки вулицями Дніпра. Як повідомили росЗМІ, 34-річну американку Алісію Дей затримали на Красній площі в Москві. Там вона вигулювала теля.

Відомо, що Алісія зоозахисниця і рятує тварин, яких збираються відправити на убій. В 2021 році вона вигулювала свиню в Лондоні, в 2022 ходила з бараном у Варшаві, а в 2023 – з телям в Москві.