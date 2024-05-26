Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • alyona alyona та Jerry Heil зібрали 10 млн для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

alyona alyona та Jerry Heil зібрали 10 млн для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

Сьогодні 15:36
просмотров

Представниці України на Євробаченні-2024 закрили збір для відбудови Великокостромської гімназії.

Новости Днепра про alyona alyona та Jerry Heil зібрали 10 млн для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

Про це співачки повідомили у своїх соцмережах.

Збір на 10 000 000 грн для відбудови Великокостромської гімназії ЗАКРИТО! Дякуємо усім, хто долучився до спільного збору alyona alyona та Jerry Heil, @u24.gov.ua , @visaua_official та @oschadbank_officialПопереду багато чудових справ! Коли ми єдні — ми здатні на все, – йдеться у дописі Jerry Heil.

Частина Великокостромської гімназії у с. Велика Костромка була повністю зруйнована російською ракетною атакою у 2022 році.

Внаслідок ворожої атаки близько 250 учнів залишились без можливості відвідувати заняття.

Нагадаємо, що на Євробаченні-2024 співачки посіли третє місце.

Сьогодні ми писали про те, що вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів.

Читайте також:

Новости Днепра про alyona alyona та Jerry Heil зібрали 10 млн для відбудови гімназії на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про alyona alyona та Jerry Heil зібрали 10 млн для відбудови гімназії на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:17
    У Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адреси

    У Дніпрі  КП "Дніпроводоканал" ДМР буде відключати воду боржникам.

    СК Дніпро-1 переміг Чорноморець на виїзді та вийшов до єврокубків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:27
    СК Дніпро-1 переміг Чорноморець на виїзді та вийшов до єврокубків

    СК Дніпро-1 вчора переміг Чорноморець на виїзді та гарантував собі…

    У Дніпропетровській області на одній з підстанцій обленерго виявили вибуховий пристрій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:02
    У Дніпропетровській області на одній з підстанцій обленерго виявили вибуховий пристрій

    На Дніпропетровщині виявили вибуховий пристій на одній з підстанцій обленерго.

    У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:56
    У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки

    Сьогодні вночі у Дніпрі сталася смертельна ДТП.

    Наверх