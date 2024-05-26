alyona alyona та Jerry Heil зібрали 10 млн для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

Про це співачки повідомили у своїх соцмережах.
Збір на 10 000 000 грн для відбудови Великокостромської гімназії ЗАКРИТО! Дякуємо усім, хто долучився до спільного збору alyona alyona та Jerry Heil, @u24.gov.ua , @visaua_official та @oschadbank_official. Попереду багато чудових справ! Коли ми єдні — ми здатні на все, – йдеться у дописі Jerry Heil.
Частина Великокостромської гімназії у с. Велика Костромка була повністю зруйнована російською ракетною атакою у 2022 році.
Внаслідок ворожої атаки близько 250 учнів залишились без можливості відвідувати заняття.
Нагадаємо, що на Євробаченні-2024 співачки посіли третє місце.
Сьогодні ми писали про те, що вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів.
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