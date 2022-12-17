Альтернатива санчатам: як виглядає найбюджетніший засіб для зимових «покатушок» за 159 грн

Незважаючи на те, що за вікном поки що плюсова температура, синоптики обіцяють надалі незначне похолодання та можливий сніг. Для дітей зима – це насамперед можливість покататися зі снігових гірок. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, які є альтернативи санчатам та як на них заощадити.

Якщо плануєте возити дитину до садочку, то звичайно, краще купувати санчата. Найдешевші коштуватимуть 800 грн. Вони мають спинку, яку з часом можна зняти.

Санки без спинки, але з довшою «лавкою» для сидіння обійдуться трохи більше тисячі.

А ось санки з максимальними зручностями – м’яка «лава», ремінь безпеки, зручна спинка та широка мотузка, щоб батькам було зручніше катати дитину обійдуться майже 3 тис грн.

Але такий вид транспорту не завжди зручний, насамперед – займає багато місця, коли не використовується, а полозья можуть іржавіти від контакту із сіллю та піском. Та й самій дитині буде важко дотягти санчата до гірки. Плюс, якщо зверху снігу лід – санчата будуть не так добре «їхати», як «льодянка».

Зовні це такий великий шматок пластику, пофарбований у яскраві кольори. Може бути різної форми, але найчастіше кругла. У льодяниці з обох боків є отвори для рук, щоб дитина трималася, а в деяких моделях – і «зазор» для мотузки, щоб їх можна було тягнути як санчата.

Найбюджетніші вдалося знайти за 159 грн. Але підходять тільки для того, щоби з’їхати з гори і не більше.

Більш зручна для дитини льодянка коштуватиме 200 грн.

А санки-льодянка коштують 214 грн.

Великий плюс цього «пристрою» в тому, що вони займають мало місця, не бояться холоду, спеки, солі та піску. Мінус у тому, що нерідко такі льодянки ламаються під час експлуатації.

Надувні санчата чи тюбінг – найдорожчі у нашій добірці. Обійдуться вони у 1756 грн. підійдуть лише для катання на снігу. Причому в ідеалі – на чистому снігу, без піску, солі та інших посипальних матеріалів. Матеріал досить ніжний і один гострий камінь під дном санчат може все зіпсувати. Серед плюсів – їхня легкість, зручність для дитини, компактність.

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