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Альтернатива дитячим садкам: що пропонують у Міносвіти

Сьогодні 21:15
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Міністерство освіти і науки планує розвивати альтернативні форми здобуття дошкільної освіти в Україні.

Новости Днепра про Альтернатива дитячим садкам: що пропонують у Міносвіти

Про це повідомили на сайті Освіта.UA.

Автори проєкту вважають, що альтернативні форми дошкільної освіти допоможуть  розширити доступ дітей раннього і дошкільного віку до якісних освітніх послуг. Методичні рекомендації щодо послуг у сфері дошкільної освіти наразі винесені для громадського обговорення.

Для громадського обговорення, як альтернативу дитячим садочкам, чиновники запропонували групи короткотривалого перебування та організацію індивідуального виховання та розвитку.

Планується, що групи можуть бути прогулянковими, консультативними або сезонними.

Автори методичних рекомендацій вважають, що групи короткотривалого перебування можна буде організувати у дитсадках, школах або закладах позашкільної освіти. Також пропонується використовувати інші приміщення – бібліотеки, центри дитячої та юнацької творчості, клуби, медико-психолого-педагогічні центри тощо.

Чиновники очікують за допомогою таких нововведень збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою.

Для участі у громадських обговореннях проєкту методичних рекомендацій щодо запровадження альтернативних форм надання послуг у сфері дошкільної освіти можна надіслати зауваження або пропозиції на електронну адресу: [email protected]

Громадські обговорення триватимуть до 6 червня.

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Новости Днепра про Альтернатива дитячим садкам: що пропонують у МіносвітиУкраїнська Новости Днепра про Альтернатива дитячим садкам: що пропонують у МіносвітиРусский

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