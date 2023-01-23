Активно спілкувалися зі знайомими на Росії: на Дніпропетровщині затримали проросійських агітаторів
Активно спілкувалися зі знайомими на Росії: на Дніпропетровщині затримали проросійських агітаторів
Сьогодні 11:43
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На Дніпропетровщині затримали чотирьох прихильників Росії, які поширювали антиукраїнську пропаганду.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Усі вони живуть в Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Як розповіли в СБУ, колишні працівники підприємства вугільної промисловості активно спілкувалися з родичами та знайомили з Росії.
Один із затриманих підтримував контакти зі своїми колишніми армійськими товаришами з РФ. Після цього, чоловік почав активно публікувати в своїх соцмережах антиукраїнські заклики.
Пенсіонерка спілкувалася з родичами з РФ, які підігрівали в ній ненависть до України.
Ще один співробітник об’єкту критичної інфраструктури транспортної галузі, який постійно спілкувався з родичами із країни-агресора, підтримував «путінський режим» і глорифікував дії ворожої армії. Вторгнення РФ підвищило його сподівання на скорий прихід «асвабадітєлєй» і вільне життя після окупації ворогом наших територій.
Крім того, виявлено працівника одного з промислових підприємств регіону, яка здійснювала листування зі знайомими з числа громадян РФта критикувала дії української влади.
Усіх чотирьох затримали. Їм повідомили про підозру.
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