Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Актори, психологи, завхози, викладачі: гумдеп опублікував більше 100 вакансій у Дніпрі

Актори, психологи, завхози, викладачі: гумдеп опублікував більше 100 вакансій у Дніпрі

Сьогодні 13:08
просмотров

У гуманітарному департаменті Дніпра опублікували більше сотні вакансій.

Новости Днепра про Актори, психологи, завхози, викладачі: гумдеп опублікував більше 100 вакансій у Дніпрі

Про це повідомили в телеграм-каналі ГумДепу Дніпра. 

Так, 1 березня з’явилося безліч вакансій в закладах освіти, культури та спорту Дніпра. Ознайомитися з переліком можна ТУТ.

Ми вже чекаємо на вас у нашій команді! Приєднуйтесь! – зазначили в ГумДепі.

Роботу пропонують викладачам, лікарям, психологам, музичним керівникам, завхозам, двірникам та навіть акторам. Тому якщо вам потрібна робота і ви маєте відповідні навички – зверніть увагу. 

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-10 дистанційних вакансій у Дніпрі, де платять більше 30 тисяч гривень. Про найзатребуваніші вакансії, які не з айті-галузі та про те, яким водіям платять більше 60 тисяч гривень. 

Читайте також:

Новости Днепра про Актори, психологи, завхози, викладачі: гумдеп опублікував більше 100 вакансій у ДніпріУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:27
    Як би виглядали райони Дніпра, якби були котами (ФОТО)

    Березень місяць – це не лише початок календарної весни, а…

    У Дніпрі погрожували підірвати “Пасаж” та багатоповерхівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    У Дніпрі погрожували підірвати “Пасаж” та багатоповерхівку

    У Дніпрі знову "мінують" будинки.

    Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

    В ніч на 1 березня армія рф атакувала з важкої…

    Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб

    Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Також…

    Наверх