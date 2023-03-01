Актори, психологи, завхози, викладачі: гумдеп опублікував більше 100 вакансій у Дніпрі

У гуманітарному департаменті Дніпра опублікували більше сотні вакансій.

Про це повідомили в телеграм-каналі ГумДепу Дніпра.

Так, 1 березня з’явилося безліч вакансій в закладах освіти, культури та спорту Дніпра. Ознайомитися з переліком можна ТУТ.

Ми вже чекаємо на вас у нашій команді! Приєднуйтесь! – зазначили в ГумДепі.

Роботу пропонують викладачам, лікарям, психологам, музичним керівникам, завхозам, двірникам та навіть акторам. Тому якщо вам потрібна робота і ви маєте відповідні навички – зверніть увагу.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-10 дистанційних вакансій у Дніпрі, де платять більше 30 тисяч гривень. Про найзатребуваніші вакансії, які не з айті-галузі та про те, яким водіям платять більше 60 тисяч гривень.

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