Агресор цілий день обстрілював Нікопольщину: постраждали дві жінки - Днепр Инфо
Агресор цілий день обстрілював Нікопольщину: постраждали дві жінки
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Сегодня 18:54

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Агресор цілий день обстрілював Нікопольщину: постраждали дві жінки

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цілий день агресор бив по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакував дронами-камікадзе і артилерією, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали дві жінки 65 та 75 років. Лікарі надали їм усю необхідну допомогу.

Потерпіли відмовились від шпиталізації та вирішили лікуватися амбулаторно. Їх стан оцінюються як задовільний.

Пошкоджені 8 приватних будинків, 10 господарських споруд, ще одна знищена.

Понівечені два гаражі та дві автівки.  Є руйнування на двох підприємствах.

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Новости Днепра про Агресор цілий день обстрілював Нікопольщину: постраждали дві жінкиУкраїнська

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