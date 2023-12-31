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  • Агресор цілий день гатив по Нікопольщині: 12 атак дронами і 5 артобстрілів

Агресор цілий день гатив по Нікопольщині: 12 атак дронами і 5 артобстрілів

Сьогодні 20:24
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Сьогодні ворог цілий день обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Агресор цілий день гатив по Нікопольщині: 12 атак дронами і 5 артобстрілів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

12 атак дронами-камікадзе і 5 артобстрілів. Із самого ранку агресор гатив по Нікопольщині. Накривав вогнем районний центр, Мирівську та Покровську сільську громади. Пошкоджені три приватні будинки, АЗС, аптека, офісна будівля, авто, пара мікроавтобусів, комунальне підприємство, – заявив очільник ОВА. 

Від обстрілів постраждало троє цивільних. До лікарні ушпиталили 60-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою і численними осколковими пораненнями. Його стан оцінюється як важкий.

Новости Днепра про Агресор цілий день гатив по Нікопольщині: 12 атак дронами і 5 артобстрілів

Постраждало подружжя. Пацієнтам 60 і 61 рік, лікарі відпустили лікуватися їх додому.

Голова ОВА також повідомляє про вибухи у Кривому Розі, обійшлося без постраждалих.

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Новости Днепра про Агресор цілий день гатив по Нікопольщині: 12 атак дронами і 5 артобстрілівУкраїнська

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