Агресор обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камікадзе

Агресор сьогодні знову обстрілював Нікопольські громади.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Декілька обстрілів з важкої артилерії, майже десяток атак дронами-камікадзе. Агресор протягом дня не полишав у спокої Нікопольщину. Тероризував районний центр, Марганецьку і Покровську громади, – йдеться у дописі голови ОВА.

У Покровській громаді пошкоджене кафе. У Нікополі понівечений супермаркет. У Марганецькій – три приватні оселі, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

Повсюди минулося без загиблих постраждалих.

На інших територіях області день пройшов без обстрілів.

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