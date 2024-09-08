Агресор обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камікадзе

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Декілька обстрілів з важкої артилерії, майже десяток атак дронами-камікадзе. Агресор протягом дня не полишав у спокої Нікопольщину. Тероризував районний центр, Марганецьку і Покровську громади, – йдеться у дописі голови ОВА.
У Покровській громаді пошкоджене кафе. У Нікополі понівечений супермаркет. У Марганецькій – три приватні оселі, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.
Повсюди минулося без загиблих постраждалих.
На інших територіях області день пройшов без обстрілів.
Читайте також:
Автор:
Дніпровський метальник молота Михайло Кохан виграв ще одне особисте "золото".
У Кривому Розі розшукують 16-річного підлітка Богдана Чумакова.
Сьогодні вночі у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ.
Рятувальники у Дніпрі дістали з води тіло потонулого чоловіка.