Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла – понад 1700 родин

Учора ввечері агресор тричі обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину – цілив по райцентру і Червоногригорівській громаді.
На жаль, постраждали 49-річний чоловік й жінки 42 і 48 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, ще 17 – понівечили. Пошкоджені й 11 господарських споруд, 5 авто, магазин. А ще – газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1700 родин.
Уночі вибухи вщухли. Всюди по області – без атак, – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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