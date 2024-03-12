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  • Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла – понад 1700 родин

Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла – понад 1700 родин

Сьогодні 07:44
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Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла - понад 1700 родин

Учора ввечері агресор тричі обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину – цілив по райцентру і Червоногригорівській громаді.

На жаль, постраждали 49-річний чоловік й жінки 42 і 48 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, ще 17 – понівечили. Пошкоджені й 11 господарських споруд, 5 авто, магазин. А ще – газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1700 родин.

Новости Днепра про Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла - понад 1700 родин

Новости Днепра про Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла - понад 1700 родин

Новости Днепра про Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла - понад 1700 родин

Новости Днепра про Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла - понад 1700 родин

Уночі вибухи вщухли. Всюди по області – без атак, – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Агресор обстріляв з важкої артилерії Дніпропетровщину: троє постраждалих, без світла - понад 1700 родинУкраїнська

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