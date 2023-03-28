Про це повідомляє СБ України у Дніпропетровській області.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну мешканець Дніпра активізував антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. Він публікував проросійський контент на підтримку збройної агресії рф і глорифікував події ворожої армії.
Прихильник путінського режиму критикував українську владу, підтримував «боротьбу з нацистами» в Україні та очікував повної окупації нашої держави росією.
На місцях проживання агітаторів провели обшуки та вилучили комп’ютери й телефони, які вони використовували у протиправній діяльності.
Пропагандистам вже повідомили про підозру за ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
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